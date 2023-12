5000 Euro Schaden: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Holzheim

Ein Auto wird in Holzheim erheblich beschädigt. Doch der Verursacher kümmert sich nicht darum. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Bei einem Unfall in Holzheim ist ein Schaden von ungefähr 5000 Euro entstanden. Das meldete die Polizei an diesem Freitag. Passiert ist der Unfall demnach aber bereits vor zwei Wochen.

Am Samstag, 18. November, im Zeitraum zwischen etwa 18 und 21 Uhr wurde nach Polizeiangaben ein in der Ortsstraße in Neuhausen geparkter Kia angefahren und dabei erheblich beschädigt wurde. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich jedoch nach dem Unfall unerlaubt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/9655-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)