Achtung Wildwechsel: Auto bei Holzheim überschlägt sich

Eine junge Frau kann zwischen Pfaffenhofen und Holzheim einen Unfall nicht vermeiden. Sie will einem Wildtier ausweichen.

Ein Auto hat sich aufgrund von Wildwechsel überschlagen: Am Dienstagmittag wollte eine 23-jährige Kraftfahrzeugführerin mit ihrem Auto auf Staatsstraße von Pfaffenhofen an der Roth in Richtung Holzheim einem Wildtier ausweichen. Dabei geriet sie jedoch nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im angrenzenden Feld zum Stillstand.

Unfall bei Holzheim: Was tun, wenn ein Wildtier in Sicht ist?

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, am Pkw der Frau entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde ein Fahrstreifen vorübergehend durch die Feuerwehr Holzheim gesperrt. Um was für ein Tier es sich handelt, ist nicht klar.

Wildwechsel findet vorwiegend dann statt, wenn die Tiere auf Nahrungs- oder Partnersuche sind. Aber auch Aufregung und Unruhe durch Waldspaziergänger mit Hunden können dazu führen, dass eine größere Anzahl von Wildtieren den Ort wechselt und bei der Suche nach Schutz eine Straße überquert. Verkehrsexperten raten von Lenkmanövern ab: Denn durch die hektischen Lenkbewegungen kann man ins Schleudern geraten, sich überschlagen oder in den Gegenverkehr kommen, was einen weitaus größeren Schaden verursachen kann, als ein kontrollierter Aufprall mit dem Wildtier. (AZ)