Besonders schwerer Diebstahl in Holzheim: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt im Fall eines besonderes schweren Diebstahls in Holzheim. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

In Holzheim ist am Wochenende von einem Grundstück in der Bauerngasse ein Fahrrad gestohlen worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Das lila/violette Damenrad der Marke "Epple" ist nach Polizeiangaben in der Zeit zwischen Samstag, 19. August, 18 Uhr und Sonntag, 20. August, 10 Uhr, entwendet worden. Das Rad war mittels eines Fahrradschlosses gesichert. Ermittelt wird daher wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahls. Die Polizei Weißenhorn bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (AZ)