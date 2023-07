Dichtes Gedränge und gemütlicher Hock beim Holzheimer Dorffest

Trotz einiger Schauer am Samstag und einem heftigen Regenguss am Sonntag lassen sich viele Holzheimerinnen und Holzheimer das 45. Dorffest nicht entgehen.

Grollte am Samstag zum Auftakt des 45. Holzheimer Dorffests noch der Himmel, verbunden zudem mit dem einen oder anderen Regenschauer, besserte sich die Wetterlage später zusehends und ermöglichte vor allem am Sonntag einen gemütlichen Hock auf dem Dorfplatz. Womöglich waren die Gebete von Pater Jaimon also doch erhört worden. Der Geistliche hat nämlich Bürgermeister Thomas Hartmann zufolge schon Tage zuvor für gutes Wetter gebetet. Allerdings folgte am späten Sonntagvormittag ein weiterer heftiger Schauer.

Stellvertretend für die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer dankte der Rathauschef bei seiner Begrüßung Bettina Keller, die jetzt für die Besetzung der fast 500 Dienste verantwortlich ist. Auf den Reinerlös dürfen sich der örtliche Schützenverein und seine Schützenkapelle sowie der Vereinsring freuen.