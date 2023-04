"Alte Hasen" werden 20: Wie die Seniorenkapelle in Holzheim begeistert

Plus Die "Alte Hasen" sind beliebt: Die Seniorenformation schafft es im Nu im kleinen Holzheim 380 Tickets für ihr Jubiläumskonzert zu verkaufen.

Geplant war seinerzeit eigentlich nur eine Art Projektkapelle: "Zum 40-jährigen Jubiläum der Schützenkapelle wollten wir unsere Musiker der ersten Stunde wieder aktivieren, für einen Beitrag zum Fest eben", erinnert sich Xaver Stadler. Der heute 73-jährige Klarinettist war einer von ihnen und der Initiator dazu. Am 15. April feiert er mit seinen "Alten Hasen", wie sich die Seniorenformation seit ihrer Gründung nennt, in der seit Wochen ausverkauften Schulsporthalle das 20-jährige Bestehen.

"Die 380 Karten waren ruckzuck weg", freut sich der umtriebige Manager. Dabei bestreiten die 20 Musiker und drei Musikerinnen der "Alten Hasen" nur das Vorprogramm für eine bekannte Gastkapelle: Der Bad Wurzacher Dirigent, Musiklehrer und Komponist Peter Schad kommt mit seinen "Oberschwäbischen Dorfmusikanten". Das war schon vor fünf Jahren so und vor zehn beim ersten Jubiläumskonzert auch. Eine absolut bewährte Kombination also.