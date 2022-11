Einbruch in Holzheim: Wohnung durchwühlt und Bargeld gestohlen

In Holzheim kam es zu einem Einbruch. Nun hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Was bislang über den Vorfall bekannt ist.

In ein Wohnhaus ist in den vergangenen Tagen in Holzheim eingebrochen worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Der Einbruch ereignete sich nach Angaben der Polizei im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag, 16. bis 18. November, im Bereich der Ahornstraße. An einem Mehrfamilienhaus wurde durch die oder den bislang unbekannten Täter eine Scheibe einer Terrassentüre eingeschlagen und die Wohnung im Erdgeschoss durchwühlt.

Nach aktuellem Stand wurde Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550. (AZ)