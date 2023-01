Es läuft wieder prima beim Butterbrezellauf

Beim Holzheimer Lauf an Silvester waren wieder viele Menschen am Start und haben mit ihren Antrittsgebühren soziale Zwecke unterstützt. Die Kartei der Not bekommt eine Spende von 1000 Euro.

Es war beinahe wieder so wie vor Corona: 170 Menschen starteten Ende vergangenen Jahres beim traditionellen Butterbrezellauf in Holzheim. "Die Leute waren total froh", sagt Tanja Schmid, Wirtin vom Gasthaus Adler. Sie hatte wie immer für die Butterbrezeln und die Bewirtung gesorgt - und die war so gut, dass die Menschen eigentlich gar nicht mehr heim wollten an diesem Silvestertag.

Der war allerdings auch ungewöhnlich warm, weshalb die Menschen sich im Biergarten der Südtiroler Speckstube ausgesprochen wohl fühlten und bei Butterbrezeln, Sekt und Bier noch ein wenig länger zusammenstanden. Das Wirtspaar Tanja Schmid und Peter Pfistermeister hatten extra Biertischgarnituren aufgebaut, was sich als ausgesprochen gute Idee erwies. "Für viele ist der Lauf der Höhepunkt von Silvester." Die Finninger Feuerwehr sperrte wieder die Strecken ab, die entweder 9 oder 15 Kilometer lang waren. Zwar waren es nicht mehr ganz so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie vor Corona - da kamen auch mal gut doppelt so viele zusammen - doch das beliebte Laufereignis dürfte künftig wieder mehr Menschen anziehen. Ohnehin sind viele davon Stammgäste. "Es gibt auch manche, die schon immer dabei waren", sagt Tanja Schmid.

Natürlich gibt es auch in diesem Jahr einen Butterbrezellauf

Natürlich soll es auch in diesem Jahr wieder einen Butterbrezellauf geben. Der hat mittlerweile eine Art Ableger, nämlich das Ufersausen in Pfaffenhofen, das Tanja Schmid zusammen mit Jens Hagg, dem Wirt des Irish Pubs Fiddler's Green auf die Beine gestellt hat. Der erlebt nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr heuer eine Neuauflage.

Die Startgebühren des Butterbrezellaufs dienen wie immer einem guten Zweck. 2000 Euro kamen diesmal zusammen. Die eine Hälfte davon geht an den Verein "Ulms kleine Spatzen", der sich um Kinder in Not kümmert, die andere an die Kartei der Not. Ronald Hinzpeter, Redaktionsleiter der Neu-Ulmer Zeitung, freute sich, dass nach dem Neustart des Butterbrezellaufs das Leserhilfswerk unserer Redaktion wieder mit einer namhaften Spende bedacht wurde. (AZ)