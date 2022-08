Heuballen in Rindergehege aufgeschnitten

Unbekannte randalieren in einem Rindergehege in Holzheim. Ein Teil des Futters ist dadurch unbrauchbar. Und noch mehr ist beschädigt worden.

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag in einem Rindergehege etwa ein Dutzend luftdicht folierter Heuballen aufgeschnitten. Das als Futter vorgesehene Heu wurde feucht und ist nun teilweise unbrauchbar.

Darüber hinaus wurden Leitpfosten am Straßenrand aus der Verankerung gezogen und in das Gehege geworfen. Weiter stiegen die Täterinnen oder Täter über den Elektrozaun und rollten das mobile Trinkwasserfass einen Erdhügel herunter. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizeiinspektion Weißenhorn ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter 07309/9655-0. (AZ)