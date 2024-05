"Holzheim steht kopf": Zum Auftakt ist das Festzell voll

Noch bis Sonntag geht es in Holzheim rund. Am ersten Tag der Feierlichkeiten ist der Andrang trotz des durchwachsenen Wetters groß.

Obwohl das Wetter nicht so richtig mitspielte, ließen sich die Besucher und Besucherinnen beim Auftakt des Bezirksmusik- und Schützenfestes in Holzheim nicht davon abbringen, gleich in Strömen das große Festzelt hinter der Schulturnhalle zu besuchen. Dieses hat 1500 Plätze und die waren schon mittags bis auf ein paar ganz wenige voll besetzt. Zum Auftakt spielte die Schützenkapelle Reutti, während sich die Gäste Schweinebraten, gegrillte Würste, Kuchen, diverse Getränke und andere Köstlichkeiten schmecken ließen, die die vielen Helfer in der Küche und beim Ausschank parat hatten.

Noch bis Sonntag, 2. Juni, heißt es "Holzheim steht kopf"

Am Nachmittag folgte nach mehreren Grußworten unter anderem vom Vereinsvorsitzenden Thorsten Bischof die Preisverleihung fürs Gauschießen, das schon im April über die Bühne gegangen war. Dazu spielte dann die Jugendkapelle Eintracht 98 Holzheim unter Josef Pietschmann. Bei bester Stimmung wird lange weiter gefeiert. Am Freitag steht ab 20 Uhr die Dirndl- und Lederhosenparty auf dem Programm, musikalisch untermalt von den Lederrebellen aus Niederstotzingen. Am Samstag geht es weiter. Ausklang des viertägigen Festes ist am Sonntagabend.