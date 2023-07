Holzheim verpachtet bestimmte Flächen zinsfrei

Plus Der Gemeinderat legt neue gestaffelte Pachtzinsen für Gemeindegrundstücke fest. Die Laufzeit der Verträge ist kurz, das bringt Vor- und Nachteile.

Der Holzheimer Gemeinderat hat neue Konditionen für die Verpachtung der kommunalen Grundstücke beschlossen, einstimmig und ohne Debatte. Das Gremium folgte vielmehr einer kleinen Arbeitsgruppe, die sich unlängst mit der fälligen Anpassung der Pachtzinsen beschäftigt hatte.

Dem Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft zufolge bewegen sich diese weiterhin zum Teil deutlich unter den vom bayerischen Landesamt für Statistik schon vor drei Jahren erhobenen Durchschnittswerten. Aus Sicht der Arbeitsgruppe durchaus begründet: Zum einen verfüge die Gemeinde in der Regel nur über kleinere Grundstücke, die schwieriger zu bewirtschaften seien. Zum anderen seien die Pachtverträge jährlich kündbar, damit die Kommune bei Bedarf schnell auf die Grundstücke zugreifen könne. "Andererseits verhindert das eine gewisse Planungssicherheit und ist damit ein Nachteil etwa im Zusammenhang mit Bodenverbesserungen", erklärte Gemeinderat Armin Frank (CSU/Dorfgemeinschaft), der sich auch als Mitglied der Arbeitsgruppe mit dem Thema beschäftigt hatte.