Holzheimer Theaterbühne: Die vermeintliche Liebschaft und eine Leiche im Keller

Plus Das Ensemble des TSV Holzheim hat es geschafft, trotz Pandemie zusammenzubleiben. Jetzt bringt es eine Krimokömödie mit viel schwarzem Humor auf die Bühne.

Nach zweijähriger Pause herrscht auch auf der Theaterbühne des TSV Holzheim wieder lebhafter Betrieb. Das Ensemble des Vereins probt seit Wochen für die fünf Aufführungen, die demnächst anstehen. Gespielt wird eine Kriminalkomödie in drei Akten. Titel: „A eiskalta Bescherung“ von Jasmin Leuthe. Helmut Kölle, seit Urzeiten Leiter der Gruppe „Lampenfieber", verspricht dem Publikum „viel schwarzen Humor“.