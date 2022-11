Holzheims älteste Einwohnerin Hilde Stadler feiert ihren 100. Geburtstag

Die berufliche Laufbahn von Hilde Stadler war im landwirtschaftlich geprägten Holzheim einst eine Seltenheit. Nun wird die Frau 100 – und pflegt ihre Hobbys.

Geboren und aufgewachsen ist sie in Holzheim. Den Führerschein hat sie mit 36 gemacht, mit 97 hat sie ihn ausgemustert. Das war vor drei Jahren nach einem Lendenwirbelbruch als Folge eines Sturzes im geliebten Garten. Am Dienstag feiert Holzheims älteste Einwohnerin Hilde Stadler ihren 100. Geburtstag.

Im örtlichen Schützenheim übrigens und mit rund 30 Gästen. "Eigentlich feiere ich lieber zu Hause im kleinen Kreis", sagt die Jubilarin, "aber bei einem solchen Anlass muss das wohl sein." Gute Gründe dafür hat sie allemal. Einige kleinere Operationen habe es schon gegeben, von schwereren Krankheiten indes sei sie zeitlebens verschont geblieben, freut sich die rüstige Rentnerin.

Hilde Stadler lebt noch heute im 1963 gebauten Eigenheim

Von Problemen mit den Augen abgesehen mag sie insofern über ihren Gesundheitszustand nicht klagen: "Mit Brille geht alles noch: Tageszeitung, Bücher, Kreuzworträtsel." Bei den Spaziergängen hilft inzwischen ein Rollator, den Alltag bewältigt sie mit Unterstützung eines weitläufig verwandten Ehepaars. Nach wie vor übrigens im 1963 gebauten Eigenheim unweit ihres Elternhauses.

Eine Erklärung für ihre bemerkenswerte körperliche Verfassung wie ihre ungetrübte geistige Frische? "Vielleicht Pfarrer Kneipp", antwortet Hilde Stadler schmunzelnd. Sie schwört auf regelmäßige Kuraufenthalte in Bad Wörishofen, zu ihrer Berufszeit und auch heute noch. Exakt 40 Jahre lang hat sie die Buchhaltung eines Ulmer Unternehmens geleitet. Im März 1939 hatte die junge Kontoristin dort begonnen, die Beförderung zur Chefin folgte nur wenig später. Ihr Vorgänger war schon in den ersten Tagen des Zweiten Weltkriegs gefallen.

In Holzheim war ein Abschluss der Handelsschule damals eine Seltenheit

Den Weg in die berufliche Welt der Zahlen geebnet hatte ihr zuvor ein Abschluss der Privaten Handelsschule Merkur, fraglos eine Seltenheit im seinerzeit fast ausschließlich von der Landwirtschaft geprägten Dorf. "Aber auch im sogenannten Landjahr auf einem Bauernhof in Witzighausen habe ich viel gelernt", erinnert sich die Seniorin an das damalige Pflichtprogramm für junge Mädchen.

Kein Problem waren für sie die Wege zu Schule und Arbeit. "Ich bin immer gerne geradelt, einmal sogar im Urlaub 1942 bis nach Innsbruck", erzählt die Jubilarin. "Und gerne gesungen" habe sie stets auch, ganz früh schon im Kirchenchor, "später für mich privat". Bis heute geblieben sei ihr aber die Vorliebe zur Gartenarbeit, für sie Hobby und Fitnessprogramm zugleich. Insbesondere die Tulpen haben es ihr angetan: "Jedes Jahr im Frühjahr 100 Zwiebeln rein und im Herbst wieder raus."