Jugendliche wollen Zigarettenautomaten mit Hammer aufbrechen

Zwei Jugendliche wollen an Geld aus einem Zigarettenautomaten kommen, doch Zeugen passen auf. Die Polizei ermittelt auch nach einem Vorfall auf einer Baustelle.

In der Nacht auf Sonntag haben zwei Jugendliche versucht, den im Bereich der Hauptstraße befindlichen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Wie die Polizei berichtet, schlugen sie mehrfach mit einem Hammer gegen den Bereich des Münzeinwurfs am Gehäuse. Massive Beschädigungen entstanden. Offenbar gelang es den Tätern jedoch nicht, an Geld zu kommen.

Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei den Vorfall und beschrieben die mutmaßlichen Täter. Einer trug demnach einen markanten roten Pullover oder eine Jacke. Noch vor Eintreffen der Polizeistreifen gelang den Tätern die Flucht. Insgesamt ist von einem Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich auszugehen. Die Polizeiinspektion Weißenhorn bittet um weitere Hinweise unter Telefon 07309/96550.

Minibagger in Holzheim aufgebrochen

Die Polizei ermittelt auch nach einem Fall von Vandalismus in Holzheim. Ein Baustellenbetreiber aus der Bauerngasse meldete der Polizei, dass sein Minibagger beschädigt worden sei. Türen, Fenster und Tankdeckel wurden durch massive Gewaltanwendung mit einem Werkzeug aufgehebelt. Der Füllstand des Tanks war jedoch noch voll. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 800 Euro. Auch hier bittet die Polizei Weißenhorn um Hinweise. (AZ)