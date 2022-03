Holzheim

vor 3 Min.

Landratsamt stoppt Neubau eines Mehrfamilienhauses in Holzheim

Der Neubau eines Mehrfamilienhauses in Holzheim ist vom Landratsamt wegen verschiedener Abweichungen von der Planung eingestellt worden.

Plus In Holzheim gibt es Ärger um den Baustopp für eine mehrstöckige Immobilie. Der Bauherr spricht von Schikane. Wie geht es nun weiter?

Von Willi Baur

Das Landratsamt Neu-Ulm hat den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit sieben Wohneinheiten wegen verschiedener Abweichungen vom genehmigten Bauplan gestoppt. Diese sind, zumal schon in der Rohbauphase unschwer erkennbar, unstrittig. An ihrer Bewertung scheiden sich allerdings die Geister. Jetzt ist wieder der Gemeinderat am Zug.

