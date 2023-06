Holzheim

18:00 Uhr

Meisterhaft? Warum in Holzheim Gullydeckel aus Neapel verbaut sind

Der SSC Neapel ist italienischer Fußball-Meister geworden. In Holzheim schmücken Gullydeckel der Stadt Neapel eine Straße.

Plus In einer Straße sind Teile verbaut, die für Italien gedacht waren. Sogar das Wort Neapel ist dort zu lesen. Über einen Irrtum, von dem viele nichts wissen.

Der Ulmer Gastwirt Francesco Contino hat seine RistoBar Portico am Kornhausplatz von Samstag bis Dienstag geschlossen, um nach Neapel zu fahren. Dort hat die Società Sportiva Calcio Napoli, kurz SSC, am letzten Liga-Spieltag zuerst mit 2:0 gewonnen und anschließend den ersten Meistertitel seit 33 Jahren gefeiert. Dabei hätten Contino und alle anderen Napoletani aus der Region für ein kleines Stück aus ihrer Heimatstadt bloß nach Holzheim fahren müssen.

Diese beiden Abdeckungen waren für Neapel gedacht, doch sie liegen seit Jahren in Holzheim. Foto: Ursula Brauchle

Dort, in der Straße An der Breite, liegen Gullydeckel aus Neapel. Auch Abdeckungen über den Zugangsschächten für die Stromkabel zu Straßenlaternen waren für die Großstadt in Kampanien gedacht. Insgesamt handelt es sich um rund ein halbes Dutzend falsche Deckel. Gemerkt hat das offenbar zunächst niemand. Die Deckel wurden verlegt. "Die, die sie eingebaut haben, haben auch nichts gesagt", erinnert sich Altbürgermeisterin Ursula Brauchle. Sie war im Amt, als das Baugebiet Mitte der 2010er-Jahre fertiggestellt wurde und die falschen Gullydeckel und Kabelabdeckungen eingesetzt wurden.

