Unfall mit mehreren Verletzten in Finningen: Autos krachen zusammen

Zwei Autos sind am Ortsausgang von Finningen ineinandergekracht. Mehrere Menschen wurden wohl verletzt. Feuerwehr und Rettungdienst sind im Einsatz.

Am Ortsausgang des Neu-Ulmer Stadtteils Finningen in Richtung Holzheim ist am Freitagvormittag ein Unfall passiert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden dabei mehrere Menschen wohl leicht verletzt. Feuerwehr und Rettungdienst sind aktuell vor Ort im Einsatz.

Der Polizei mitgeteilt wurde der Unfall gegen 10.30 Uhr. Nach bisherigen Informationen kam es im Kurvenbereich der Neuhauser Straße zum Zusammenprall zweier Fahrzeug. Die Autos waren demnach in entgegengesetzter Richtung unterwegs.

Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Straße ist aktuell gesperrt. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.