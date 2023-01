Lauter Knall nach Unfall und Feuer im Wald sorgen für Feuerwehreinsätze

Die Feuerwehren aus Holzheim und Pfaffenhofen mussten in der Nacht ausrücken. Ermittelt wird unter anderem gegen einen 34-Jährigen wegen Unfallflucht.

Zwischen Holzheim und Pfaffenhofen kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu mehreren Feuerwehreinsätzen. Zuerst sorgte ein Lagerfeuer in einem Waldstück für einen Einsatz. Danach gab es offenbar zwei Mitteilungen zu Unfällen, doch nur an einem Ort konnte ein beschädigtes Auto ausfindig gemacht werden. Vom mutmaßlichen Fahrer aber war keine Spur. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen.

Zunächst sei nach Angaben eines Polizeisprechers gegen 21.21 Uhr ein Feuer in einem Wald zwischen Holzheim und Pfaffenhofen nahe der dortigen Staatsstraße 2021 gemeldet worden. Kräfte der Feuerwehren aus Holzheim, Pfaffenhofen und Steinheim wurden alarmiert. Die Wehr aus Holzheim habe noch vor dem Eintreffen einer Streife das Feuer löschen können. Es soll sich um ein Lagerfeuer am dortigen See neben einer Hütte gehandelt haben. Vier Personen im Alter zwischen 19 und 35 Jahren wurden angetroffen. Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Bayerische Waldgesetz.

Ein lauter Knall bei Hirbishofen rief die Feuerwehr auf den Plan

Gegen 0.30 Uhr kam es zu einer erneuten Alarmierungen der Feuerwehren aus Holzheim und Pfaffenhofen. Gemeldet worden war ein Unfall, vor Ort aber konnte wohl nichts festgestellt werden. Ungefähr zeitgleich war aus Hirbishofen ein lauter Knall gemeldet worden. Dort hätten die Einsatzkräfte anschließend nachgeschaut und ein beschädigtes Auto im Graben gefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Wagen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Am Fahrzeug sei dadurch ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden. Auch zu einem Flurschaden sei es gekommen, so ein Polizeisprecher.

Der Fahrer des Autos konnte vor Ort nicht angetroffen werden. Es würden aber wohl Hinweise vorliegen, dass ein 34-Jähriger zu diesem Zeitpunkt am Steuer saß. Ermittlungen in der Sache wegen des Verdachts der Unfallflucht würden noch andauern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Weißenhorn zu melden. (krom)