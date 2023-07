Platz für Urnengräber wird auf dem Holzheimer Friedhof knapp

Plus Die Gemeinde Holzheim will weitere Flächen für Urnengräber ausweisen, weil der Platz knapp wird. Zwei Dinge sollen dabei nicht infrage kommen.

Auf dem Holzheimer Friedhof wird der Platz für Urnenerdgräber knapp. Deshalb sollen dafür nun weitere Flächen ausgewiesen werden. Um dabei den Friedhof gestalterisch und flächenmäßig optimal zu nutzen, hat die Gemeinde jetzt ein Planungsbüro mit der Ausarbeitung von Vorentwurfsskizzen beauftragt. Das hat Bürgermeister Thomas Hartmann bei der letzten Sitzung des Gemeinderates vor der Sommerpause bekanntgegeben.

Vorausgegangen waren demnach ein Ortstermin und eine beschränkte Ausschreibung. Wirtschaftlichster Bieter sei das Architekturbüro Stadt-Land-Fritz, Friedberg, gewesen. Für ein Pauschalhonorar von rund 5000 Euro sollen die Fachleute drei Alternativvorschläge ausarbeiten und dem Gremium Mitte September vorstellen.