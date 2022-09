So feiert der Obst- und Gartenbauverein sein 125-jähriges Bestehen

Lokal Zum Jubiläum gibt es am Sonntag in Holzheim ein Fest auf dem Dorfplatz. Mit dem "Kindergärtle" ist der Verein bei einem Wettbewerb bayernweit im Rennen.

Mit einem kleinen Fest auf dem Dorfplatz feiert der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Neuhausen-Holzheim am Sonntag, 25. September, sein 125-jähriges Bestehen. Ab 11 Uhr gibt es neben einigen Reden eine Apfelschau, nebenan im Rathaus eine Ausstellung zur bemerkenswerten Geschichte des Vereins und natürlich einen Mittagstisch, nachmittags auch Kaffee und Kuchen. Zudem soll um 14 Uhr die Vereinsmoste vorgeführt werden. Für die musikalische Begleitung sorgt die örtliche Schützenkapelle.