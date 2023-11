Holzheim

14:20 Uhr

Sondersitzung zur Kindergarten-Erweiterung: Plötzlich fehlen 800.000 Euro

Kindergarten Schule Holzheim Baubeginn mit Verzögerung: Das Holzheimer Schul- und Kindergartengebäude soll an der Westseite (Bild) durch einen Neubau erweitert werden.

Plus Böse Überraschung: Der Staatszuschuss für den Kindergarten in Holzheim fällt deutlich geringer aus. Ohne neue Schulden wird es wohl nicht gehen. Trotzdem sollen die Bauarbeiten bald starten.

Ungeachtet einer respektablen Finanzierungslücke - möglicherweise bis zu 800.000 Euro - hält der Gemeinderat an der Kindergarten-Erweiterung im geplanten Umfang fest. Das hat das Gremium in einer überraschend anberaumten Sondersitzung am Montag entschieden.

Ursache des Engpasses: Mit rund 995.000 Euro fällt die staatliche Förderung des auf rund 4,6 Millionen Euro veranschlagten ersten Bauabschnitts deutlich geringer aus als von den Verantwortlichen in der Kommune erwartet. Der Fehlbetrag könnte sich Bürgermeister Thomas Hartmann zufolge deshalb auf bis zu 800.000 Euro belaufen.

