Holzheim

vor 11 Min.

Studieren und die Welt entdecken: So wird das Studium zur Abenteuerreise

Die ehemaligen Studenten aus Holzheim nahmen vom Strand aus an ihren Vorlesungen teil.

Plus Lukas Rissing aus Holzheim hat für sich die ideale Kombi aus Reisen und Studieren gefunden. Sein Start-up "Studium im Gepäck" soll das auch anderen ermöglichen.

Von Hannah Klippert Artikel anhören Shape

Während die Temperaturen in seiner schwäbischen Heimat Holzheim im negativen Bereich liegen, sitzt Lukas Rissing in seiner strandnahen Unterkunft auf Bali. Von hier hat er vor Kurzem erfolgreich seine Masterarbeit eingereicht, nachdem er mit seiner Reisepartnerin Luisa Schmid das Studium komplett auf Reisen verbracht hatte. Als sie 2019 aufgebrochen sind, konnten sie niemanden finden, der denselben Schritt gewagt hatte: während des gesamten Studiums in verschiedenen Ländern unterwegs zu sein. Nun wollen sie anderen Studierenden dabei helfen, es ihnen gleichzutun, und haben Studium im Gepäck gegründet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen