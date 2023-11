Unfall in Holzheim: Kind wird von Auto erfasst und mittelschwer verletzt

In der Schulstraße in Holzheim wird ein Kind auf einem Tretroller von einem Auto erfasst und mittelschwer verletzt. Das Kind kam nach dem Unfall ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Mittwochmittag ist ein Kind nach Polizeiangaben mittelschwer verletzt worden. Es wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Demnach fuhr ein Mann mit einem Auto in der Schulstraße aus einer Grundstücksausfahrt heraus. Dabei soll er das Kind übersehen und dessen Vorrang missachtet haben. Das Kind war mit einem Tretroller unterwegs und näherte sich auf dem Gehweg der Grundstücksausfahrt. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Kind. Dabei wurde das Kind mittelschwer verletzt. (AZ)