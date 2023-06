Holzheim

vor 31 Min.

Unfall in Holzheim: Radfahrer hält an, fällt um und verletzt sich

Artikel anhören Shape

In Holzheim hält ein Radfahrer an, um auf den Verkehr zu achten. Dabei fällt er um und verletzt sich. Er kam in ein Krankenhaus.

Ein Radfahrer hat sich am Dienstagvormittag in Holzheim bei einem Sturz leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte er die Fahrbahn der Hauptstraße überqueren. Dazu habe er am rechten Fahrbahnrand angehalten, um den rückwärtigen Verkehr zu beachten. Beim Anhalten sei der Radfahrer nach rechts umgekippt und auf die Gehsteigkante gefallen. Dabei wurde er leicht verletzt. Der Mann kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. (AZ)

Themen folgen