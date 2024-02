Holzheim

Vom Backhaus bis zum Jugendtreff: Das Drehbuch für Holzheim steht

Der Gemeinderat Holzheim hat das Gemeindeentwicklungskonzept verabschiedet. Jetzt geht es an die Umsetzung.

Von Thomas Vogel

Im Gemeinderat ging es am Schluss ganz schnell. Ohne weitere Diskussion hat das Gremium am Mittwoch das Gemeindeentwicklungskonzept (GEK) für die Gemeinde Holzheim verabschiedet, an dem ein Jahr lang auf verschiedenen Ebenen getüftelt und diskutiert worden war. Nächste Woche wird es der Bürgerschaft in einer öffentlichen Veranstaltung präsentiert, die etwas länger dauern dürfte als der kurze Akt im Ratssaal.

Wie sich Holzheim in den nächsten Jahren entwickeln soll

Holzheim will Dorf bleiben, das ist der Grundtenor in dem Papier. Doch damit das gelingen kann und der Ort nicht zum „Schlafdorf“ absinkt, muss an vielen Stellschrauben gedreht werden. Seniorenwohnen gehört dazu, ein Jugendtreff ebenso wie ein Backhaus. Das Papier enthält noch eine ganze Reihe weiterer Vorschläge für Maßnahmen, die kurz-, mittel- und längerfristig umzusetzen wären.

