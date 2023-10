Warum die Planung des Haushalts in Holzheim schwierig ist

Plus Um künftig eine Neuverschuldung zu reduzieren, schielt die Gemeinde auf ein höheres Steueraufkommen.

Die seit vielen Jahren unveränderten Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer steigen im kommenden Jahr um jeweils 30 Prozentpunkte. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag nach einer kurzen Debatte samt Antrags-Hickhack bei zwei Gegenstimmen beschlossen.

Grundsätzlich kann jede Gemeinde kann frei entscheiden, wie hoch der Hebesatz für die Unternehmen am Ort sein soll. Hierbei müssen sie abwägen zwischen einem möglichst hohen Hebesatz, der Mehreinnahmen bringt, und einem niedrigen Hebesatz, um den Ort für Unternehmer als Standort attraktiv zu machen.