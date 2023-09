Holzheim

vor 17 Min.

Wie soll der Holzheimer Friedhof neu gestaltet werden?

Der Holzheimer Gemeinderat hat sich am Mittwoch intensiv mit der Neugestaltung des örtlichen Friedhofs beschäftigt.

Plus Auf dem Holzheimer Friedhof werden die Urnengräber knapp. Doch wo sollen neue Grabstellen geschaffen werden? Im Gemeinderat wurde intensiv debattiert.

Von Willi Baur Artikel anhören Shape

Der örtliche Friedhof soll in den kommenden Jahren sukzessive, aber nur behutsam neu gestaltet werden. Darauf hat sich der Holzheimer Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch nach einer intensiven Diskussion, unter Beteiligung sämtlicher präsenten Mitglieder, verständigt. Neben unterschiedlichen Vorstellungen prägten auch die damit verbundenen Kosten und der Zeitdruck die Debatte.

„Wir haben nur noch vier Felder für Urnengräber“, machte Bürgermeister Thomas Hartmann deutlich. Noch im Herbst sollten deshalb weitere Flächen für diese Bestattungsform geschaffen werden. Der Trend dazu sei eindeutig, ebenfalls mögliche sogenannte Baumgräber würden demgegenüber nicht angenommen. Der Rathauschef: „Die Leute wollen Grabstellen, an denen sie noch etwas ablegen können.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen