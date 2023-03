Wohnungen, Café und mehr: Große Pläne für das Rathausumfeld in Holzheim

Plus Der Gemeinderat hat ein Strukturkonzept und ein Vorkaufsrecht für 15.000 Quadratmeter-Areal beschlossen. Doch es gibt eine Bedingung.

Seniorendomizil, generationenübergreifende Wohnungsangebote, ein Café vielleicht und eine Bibliothek: Knapp eine Woche vor der Auftaktveranstaltung zum Gemeindeentwicklungskonzept, das dann öffentlich diskutiert und erarbeitet werden soll, hat der Holzheimer Gemeinderat schon mal mit einem ersten großen Projekt vorgelegt. Mit einem Strukturkonzept, nämlich für ein 15.000 Quadratmeter großes Areal im Umfeld des Rathauses. Zudem will sich die Kommune ein besonderes Vorkaufsrecht für die betroffenen Grundstücke sichern.