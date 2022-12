Interview

13:11 Uhr

Illerkirchbergs Bürgermeister zur tödlichen Attacke: "Die Tat ist verabscheuungswürdig"

Plus Bürgermeister Häußler war beim Zugriff vor Ort, hat die Familie der getöteten 14-Jährigen getroffen. "Fremdenfeindlichkeit hat bei uns keinen Platz", sagt er im Interview.

Von Michael Kroha

Herr Häußler, Sie waren beim Zugriff der Polizei vor Ort, wenn auch in sicherem Abstand. Wissen Sie inzwischen mehr über den schrecklichen Vorfall?



Markus Häußler: Was passiert ist, ist tragisch und furchtbar. Mehr Infos als die, die die Polizei in ihrer Pressemitteilung herausgegeben hat, habe ich nicht. Wir waren am Abend noch vor Ort. Dort und später im Rathaus hat sich der Gemeinderat zusammengefunden. Um alle auf den aktuellen Stand zu bringen, aber auch um einen Moment der Stille einzulegen. Viele Kerzen haben bereits gebrannt. Blumen wurden niedergelegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

