Politische Parolen bei Gedenken: Organisator ist enttäuscht und verärgert

Plus Aus dem stillen Gedenken mit 1000 Kerzen wird nichts: Ein TV-Coach aus Berlin ergreift am Tatort in Illerkirchberg das Wort und spricht über Migrationspolitik.

Von Sebastian Mayr

1000 Kerzen wollte eine Gruppe von Familienvätern am späten Sonntagnachmittag dort abstellen, wo die 14 Jahre alte Ece S. am 5. Dezember bei einem Messerangriff getötet worden war. Am Ende waren es noch mehr Lichter – doch aus dem stillen Gedenken wurde nichts. Einer der Organisatoren ist enttäuscht und verärgert, dass andere den Moment der Trauer für politische Botschaften nutzten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

