Wieso ein afghanischer Vergewaltiger nach Illerkirchberg zurückkehren konnte

@ Wolfgang L.

Ich spreche nicht über das Strafmaß, das wäre eine eigene Diskussion.

Wenn nicht 100%ig aufgeklärt werden konnte, was exakt passiert ist, dann herrscht aber doch anscheinend soweit Klarheit, dass es zu Vergewaltigung(en) kam, sonst wären die Urteile nicht so ergangen. Und vor diesem Hintergrund finde ich die besprochene Frage einfach nur völlig verfehlt, da sie suggeriert, das Mitgehen in die Unterkunft sei eine Mitschuld an den Ereignissen, eventuell sogar ein Einverständnis.

Nochmal: Es wäre jedem Menschen in einer solchen Situation dringend anzuraten, nicht in die entsprechende Unterkunft mitzugehen. Tut er dies trotzdem, kann man das unvorsichtig nennen, aber keinesfalls als Freibrief für irgendwelche Übergriffe verwenden (und in der Folge als Entlastung für die Straftäter).

