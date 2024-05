Musical und Chanson in der Illertisser Schranne

"Kultur im Schloss" bringt die Chanson-Sängerin Kerstin Heiles heuer zurück nach Illertissen. Am Freitag gibt sie ein Konzert in der Schranne.

Nach dem großen Erfolg des Konzertes im Frühjahr 2023 kommt Kerstin Heiles diesen Freitag, 18. Mai, 19 Uhr, mit noch mehr Musik aus Jazz und Musical, Pop und Chansons zurück nach Illertissen in die Schranne.

Kerstin Heiles fesselt als herausragende Chansonsängerin ihre Zuhörerschaft gesanglich, tänzerisch und verführerisch in den Rollen der großen Diven dieser Welt. Auf der Bühne besticht sie in klassischen wie in komischen Partien. Sie spielte und sang bei "Dracula" an der Seite von Uwe Ochsenknecht. Am Staatstheater am Gärtnerplatz München begeisterte sie mit ihrer eigenen Filmmusikrevue "Manche mögen's Heiles" als Audrey Hepburn oder Marylin Monroe. In Wien, Paris und London gastierte sie mit ihrem Edith-Piaf-Programm "Chanson d'amour".