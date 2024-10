Ulmer Grundschüler werden zu Briefmarken-Stars

Die dritte Internationale Briefmarken-Börse hat Ende vergangener Woche wieder Tausende Briefmarkensammler aus Deutschland und dem angrenzenden Ausland in die Hallen der Ulmer Messe gelockt.

In Halle 1 präsentierten sich rund 70 Händler und Postverwaltungen sowie Zubehörhersteller. Gefragt waren nicht nur neue und alte Briefmarken, sondern auch Belege aller Sammelgebiete. Die Deutsche Post hatte einige Überraschungen für die Besucher im Gepäck. So gab es 35-mal die längst ausverkaufte Goldedition der Kryptomarke „Kölner Dom“. Auch einige bei der Versandstelle nicht mehr vorrätige Sondermarken wie die nassklebende 160 Cent „Brandenburger Tor“ oder Käpt’n Blaubär und Bertha Benz waren an den drei Verkaufsschaltern erhältlich. Beliebt waren außerdem die Messeprodukte der teilnehmenden ausländischen Postverwaltungen. Liechtenstein und Österreich hatten spezielle Blocks mit Ulmer Motiven aufgelegt.

Experten der Verbände beantworteten alle Fragen rund um das Hobby

Gut besucht waren laut Veranstalter auch die Beratungsstände im Foyer und in Halle 2. Experten der Verbände beantworteten alle Fragen rund um das Hobby und nahmen auch Bewertungen vor. Die Infostände der 45 Arbeitsgemeinschaften boten tiefere Einblicke in einzelne Sammelgebiete, und mehrere kostenlose Fachvorträge erfreuten vor allem postgeschichtliche Sammler.

Laut wurde es in den Messehallen am Freitagnachmittag, als zahlreiche Ulmer Grundschüler mit ihren Eltern zur Bekanntgabe der Ergebnisse des Malwettbewerbes „Ulm, der Ball rollt …“ kamen. Den Wettbewerb hatte der Landesverband Südwestdeutscher Briefmarkensammlervereine an Ulmer Grundschulen ausgeschrieben. 81 Schüler aus acht Grundschulklassen beteiligten sich daran, und viele thematisierten in ihren Bildern den in die 2. Bundesliga aufgestiegenen SSV Ulm 1846 Fußball. Die Plätze 1 bis zehn belegten Ayse Sibel Öztürk, Saha Faizi, Juliane Amman, Magdalena Sinico, Hannah Petzok, Sam Hagenau, Elias Benaissa, Maja Koch, Helene Flick und Helena Barth. Ihre Bilder sind nun auf individuellen 85-Cent-Briefmarken der Deutschen Post verewigt.

Die zehn Gewinner-Bilder sind nun auf Briefmarken verewigt und können direkt in die Welt geschickt werden.

Der Termin der nächsten Internationalen Briefmarken-Börse in Ulm steht bereits fest: Sie findet im kommenden Jahr vom 23. bis 25. Oktober statt.