Neue Läden und Projekte: So läuft der Handel in Ulm und Neu-Ulm im Corona-Jahr

Plus Die Sedelhöfe feiern 2021 Eröffnungen und müssen Rückschläge einstecken. Die Glacis-Galerie hat neuen Ankermieter und der Ex-Möbel-Mahler einen neuen Besitzer.

Einer geplanten Eröffnung des Einkaufsquartiers Sedelhöfe in Glanz und Gloria machte bereits Corona im vergangenen Jahr einen Strich durch die Rechnung. Die Pandemie veränderte auch das Konzept des gesamten 250-Millionen-Euro-Quartiers. Statt der erwarteten „neuen Marken“ für Ulm hat sich etwa der schwedische Textilfilialist H&M angekündigt. Und der Laden für verbilligte Markenkleidung und Einrichtungsgegenstände TK-Maxx, der nun eröffnete, ist auch nicht gerade das, was unter „Premium“ gehandelt wird.