Die Sendener Stadtmitte bekommt ein neues Gesicht

Plus Rund um das Bürgerhaus sollen neue Gebäude entstehen, die das Aussehen der Innenstadt verändern. Zudem geraten Autofahrer und Radler in den Blick der Verwaltung.

Unter dem Namen "Lebendige Mitte" wollen die Sparkasse Neu-Ulm/Illertissen und die Stadt Senden als Partner die Stadtmitte neu ordnen. Die Idee kam bereits vor einem Jahr auf, 2022 wurden die Details bekannt. Zwei Neubauten fassen den Marktplatz ein: einer davon auf dem alten Marktplatz, auf Höhe der Wohn- und Geschäftshäuser der Harderstraße. Dieser neue Gebäudekomplex könnte Wohnungen und Ladenflächen beherbergen. Das jetzige Sparkassen-Haus wird abgerissen.