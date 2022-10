Theaterstück in Kadeltshofen: Partnervermittlung könnte tödlich enden

Plus Das neue Stück "Leih Dir einen Mann" des Theaters Kadeltshofen handelt von traditioneller Partnervermittlung - und möglichen Schattenseiten. Vorverkauf ist am Samstag.

Man braucht nur ein glückliches Händchen, schon läuft der Laden. Diese Weisheit hat der Musikverein Kadeltshofen nun mit einem neuen Stück auf die Bühne gebracht, das derzeit eifrig eingeübt wird. Unter der Regie von Josef Offenwanger wird das Lustspiel „Leih Dir einen Mann“ ab Anfang November im Vereinsheim Steinheim dem Publikum präsentiert.