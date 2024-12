Kinder schwänzen Schule wegen Familienurlaub

Deutlich zu früh ist eine Familie aus Kellmünz in den Winterurlaub gestartet - und hat jetzt Ärger mit der Polizei. Die Grundschule Kellmünz meldete der Inspektion Illertissen am Freitag, dass zwei schulpflichtige Kinder dem Unterricht unentschuldigt ferngeblieben sind. Die folgende Überprüfung einer Polizeistreife ergab schließlich, dass sich die beiden und deren Eltern bereits im Ausland im Weihnachtsurlaub befanden. Die Eltern haben nun ein Verfahren wegen Verletzung der Schulpflicht am Hals. (AZ)

Ronald Hinzpeter