Auch nach 50 Jahren herrscht noch Kleinstaaterei im Landkreis Neu-Ulm

Lokal Ein halbes Jahrhundert besteht dieses politische Gebilde nun schon. Das Miteinander muss manchmal noch entdeckt werden.

Die Aufregung war groß, als vor einigen Jahren bei einer Pegida-Demo ein schmales Lattenkonstrukt auftauchte, das unschwer als Galgen zu erkennen war: "reserviert", so hieß es auf einem Schild, für die Kanzlerin Angela Merkel und ihren damaligen Stellvertreter Sigmar Gabriel. Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen Störung des öffentlichen Friedens. Das Gestell von Dresden war allerdings gar nichts gegen den Riesengalgen, der 1971 bei einer Demonstration auf dem Illertisser Marktplatz auftauchte.