Bus-Ärger: Warum konnte der Fahrplanwechsel so schief gehen?

Plus Viele Experten haben sich um den Fahrplanwechsel im Kreis Neu-Ulm gekümmert und dennoch ging einiges gründlich schief.

Mit deutscher Gründlichkeit war dieser Fahrplanwechsel vorbereitet worden. Dafür hatte das Landratsamt einen externen Verkehrsplaner sowie zwei weitere Berater angeheuert, einen Verwaltungsmitarbeiter abgestellt, weitere Berater hinzugezogen und eine Rechtsanwaltskanzlei beschäftigt. Wegen der Komplexität der Angelegenheit wurde - auf ausdrückliche Empfehlung der Verwaltung - noch ein "politisches Begleitgremium" aus den Reihen der Kreistagsfraktionen gebildet. Da sollte doch nichts mehr schiefgehen, oder?

Der Fahrplanwechsel ging ziemlich in die Hose

Doch, dieser Fahrplanwechsel ging ziemlich in die Hose, wovon 553 amtlich registrierte Beschwerden zeugen. Zwar dauert es immer mal wieder eine gewisse Zeit, bis nach solchen Veränderungen alles reibungslos läuft, aber diese Menge an Unbill ist höchst ungewöhnlich - und der Ärger der Menschen ist nur allzu verständlich. Man muss sich das mal vorstellen: Da wussten Busfahrer offenbar nicht recht, wo sie hinfahren sollten, weil sie mit ihrem neuen Einsatzgebiet nicht vertraut waren. Schwer zu begreifen, dass ihnen das niemand vorher im Detail verklickert hatte. Ohnehin ging in der Kommunikation einiges schief, weshalb nun erneut aus der Landkreisverwaltung mit der gebotenen Zerknirschung um Entschuldigung gebeten wurde. Auf die reagierte der zuständige Ausschuss mit verblüffender Milde: Niemand regte sich auf.

