Der Neu-Ulmer Bahnhof darf keine "No-go-Area" werden

Plus Lange schien sich die Lage rund um den Neu-Ulmer Bahnhof beruhigt zu haben. Doch nach den jüngsten Vorfällen wird es Zeit, dass Polizei und Stadt handeln.

Was ist da am Neu-Ulmer Bahnhof los? Das fragen sich viele Bürgerinnen und Bürger nach mehreren Vorfällen, bei denen Menschen Opfer von gewalttätigen Übergriffen wurden. Dabei handelte es sich nicht um Beziehungstaten, sondern um Attacken auf Unbeteiligte mitten im öffentlichen Raum. Das macht manchen Menschen Angst. Und diese Sorgen müssen Polizei, Stadt und Bahn ernst nehmen – auch wenn die nackten Zahlen es möglicherweise nicht hergeben, den Bahnhof als Kriminalitätsschwerpunkt zu bezeichnen. Die Statistik ist das eine, die gefühlte Sicherheit das andere.

Und viele Anwohner, Pendlerinnen und Kunden haben derzeit nun mal ein mulmiges Gefühl, wenn sie abends auf einen Zug oder Bus warten oder aus der Glacis-Galerie kommen und nach Hause oder zu ihrem Auto gehen. Das haben inzwischen auch mehrere Fraktionen im Neu-Ulmer Stadtrat festgestellt und fordern zu Recht, etwas gegen die negative Entwicklung zu unternehmen. Dabei geht es nicht nur um Straftaten, sondern auch um den Zustand des Bahnhofsareals, also um Sauberkeit und Ordnung.