Der SSV Ulm hat Geschichte geschrieben - und viele Hausaufgaben

Plus Nach 23 Jahren ist der SSV Ulm zurück in der Zweiten Bundesliga. Auf den Verein kommen nun viele Aufgaben zu.

Als fünfter Verein der noch ziemlich jungen Drittliga-Geschichte hat der "SSV Ulm 1846 Fußball" den Durchmarsch geschafft. Und das auch noch als Meister. Auf der Marktwert-Tabelle des Portals Transfermarkt hingegen ist Ulm mit einem Kaderwert von 5,13 Millionen Euro Drittletzter. Nur die Spieler von Aue und Lübeck werden mit weniger Geld taxiert. Allein vor diesem Hintergrund lässt sich die Leistung von Trainer Thomas Wörle nicht hoch genug einschätzen.

Rund um diesen Trainer und einem Eigengewächs als Kapitän und Zentrum der Mannschaft - Joe Reichert - ist es gelungen, ein Fußballmärchen Wirklichkeit werden zu lassen. Es scheint so, als habe der Rekordinsolvenzmeister aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, der Erfolg steht auf einem stabileren Fundament als vor 23 Jahren.