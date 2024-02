Die fetten Jahre im Kreis Neu-Ulm sind endgültig vorbei

Plus Der Landkreis Neu-Ulm muss eine Menge Geld ausgeben, hat davon aber zu wenig. Die neue Landrätin muss die Daumenschrauben ansetzen.

Alle, die bei einer Wahl ein Amt übertragen bekommen haben, springen danach erst mal ins kalte Wasser, in dem sie dann tunlichst nicht untergehen sollten. Im Fall der neuen Landrätin Eva Treu ist es besonders kalt, eigentlich ist es eher ein Loch im Eis. Sie muss unter besonders ungünstigen Umständen ihre Arbeit aufnehmen, denn der Landkreis steht vor gewaltigen Ausgaben, hat aber viel zu wenig Geld dafür. Das wurde jetzt bei der Vorstellung des neuen Kreishaushalts deutlich. Eigentlich gelingt es nicht einmal, ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk hinzubekommen.

Um das zu vollbringen, müsste eigentlich die Kreisumlage erhöht werden - was bei den Kommunen nie gut ankommt. Beispiel Neu-Ulm: Die Große Kreisstadt muss in diesem Jahr schon ohne eine mögliche Erhöhung satte 46,7 Millionen Euro ins Landratsamt überweisen. Das hat dann auch im Dezember bei der Verabschiedung des städtischen Etats wieder zu erwartbarem Wehklagen und der Warnung geführt, dass eine höhere Abgabe nicht zu verkraften sei. Auch andere Kommunen, bei denen die Steuereinnahmen nicht gerade üppig sprudeln, wie etwa Senden, haben berechtigte Sorge, dass ihnen der Landkreis noch mehr wegnimmt als vorher, oder besser wegnehmen muss.