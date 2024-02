Die Last auf den Schultern des neuen Ulmer Oberbürgermeister ist groß

Plus Der neue Oberbürgermeister von Ulm heißt jetzt Martin Ansbacher. Der Start des neue Stadtoberhaupts ist mit Schwierigkeiten gepflastert.

Robert Scholl, Theodor Pfizer, Hans Lorenser, Ernst Ludwig, Ivo Gönner, Gunter Czisch und jetzt also Martin Ansbacher. Der neue Chef im Ulmer Rathaus ist erst der siebte Nachkriegsbürgermeister in acht Jahrzehnten. Im gleichen Zeitraum hatte der FC Bayern München 48 Wechsel auf der Position des Cheftrainers. Ein ziemlich seltenes Ereignis ging also am Donnerstag mit der Amtseinführung des 1976 in Neu-Ulm geborenem Rechtsanwalts zu Ende. Entsprechend groß sind die Erwartungen. Vielleicht zu groß?

Für Ansbacher wird es jetzt ernst, eine 100-Tage-Frist, die einem neuen Amtsinhaber in der Politik gemeinhin zugestanden wird, um sich einzuarbeiten, wird er sich kaum leisten können. Was die drängenden Themen angeht, geht es gleich von null auf 100. Etwa mit der Diskussion um die Unterbringung von Geflüchteten in Wohncontainern in Wiblingen. Ein Thema, bei dem es viel zu verlieren, aber wenig zu gewinnen gibt: Die Stadt ist verpflichtet, Geflüchtete aufzunehmen und der Neue im OB-Chefsessel muss jetzt zeigen, dass es ihm gelingt, die Bürgerschaft mitzunehmen.

