Die Sanierung der Äußeren Taverne kann ein Gewinn für Pfaffenhofen sein

Plus Der Einstieg privater Investoren bei der Äußeren Taverne mag einige Gemüter erhitzen. Doch ist es die einzige Möglichkeit, das traditionsreiche Gebäude für die Öffentlichkeit zu erhalten.

Ob im Spitzenfußball oder auf dem Immobilienmarkt, der Einstieg privater Investoren verursacht bei vielen Menschen vor allem Bauchschmerzen. Auf den ersten Blick ist es also verständlich, dass die aktuelle Debatte um die Zukunft der Äußeren Taverne in Pfaffenhofen einige Gemüter erhitzt. Schließlich wurden im Haushalt 2023 Gelder für die städtebauliche Förderung einer Sanierung durch private Investoren zurückgelegt, was den Markt Pfaffenhofen bis zu 400.000 Euro kosten könnte. Auf den zweiten Blick wird jedoch klar, dass die angestrebte Lösung weitestgehend alternativlos und außerdem eine Chance für das geschichtsträchtige Gebäude und den Markt Pfaffenhofen ist.

Der hätte die Äußere Taverne natürlich selbst sanieren und in irgendeiner Form nutzen können. Dies würde jedoch ein mehrere Millionen Euro großes Loch in den Etat reißen und wäre kaum mehrheitsfähig im Marktgemeinderat. Und weil man das unter Denkmalschutz stehende Gebäude nicht abreißen darf und wohl niemand aus reiner Nostalgie so viel Geld bereitstellen wird, wäre die einzig verbleibende Lösung, die Taverne weiter verkommen zu lassen.

