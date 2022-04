Eventfans hergehört: Der SSV Ulm 1846 Fußball hat auch euch verdient

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball spielt die wohl beste Saison der vergangenen 15 Jahre, kann sogar in die 3. Liga aufsteigen. Doch warum kommen zu den Heimspielen nicht mehr Fans?

Unvergessen sind die großen Zeiten rund um die Jahrtausendwende in der Ersten und Zweiten Bundesliga. Der SSV Ulm 1846 Fußball war bundesweit in den Schlagzeilen – und alle strömten raus in die Friedrichsau, wenn dort die Spatzen gegen den FC Bayern, Borussia Dortmund oder Werder Bremen kickten. Dann wurde es ziemlich ruhig um den Klub. Jetzt spricht man in der Stadt wieder über den SSV. Doch noch ist es kein Sturm der Euphorie, sondern bloß ein laues Lüftchen.

