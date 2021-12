Gute Vorsätze für 2022: Auf dem Weg zur Hölle – so wie jedes Jahr?

Plus Die üblichen guten Vorsätze sind gemeinhin unnütz. Hier sind aber zwei neue, die angesichts von Pandemie und Impfstreitereien vielleicht notwendiger wären.

Der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen. Dieser Satz von unklarer Herkunft lässt sich auf vielerlei Weise interpretieren, etwa dass aus so manchen guten Absichten heraus viel Unsinniges produziert wird. Wie wäre es da angesichts der aktuellen Lage mit zwei neuen Vorschlägen?