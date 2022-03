Jetzt gibt es noch mehr Gründe für mehr Solarenergie im Kreis Neu-Ulm

Plus Bei erneuerbaren Energien geht es nun auch um Sicherheitsinteressen, Umwelt-Fragen bleiben brisant. Die Region kann und sollte einen größeren Beitrag leisten.

Ob das vor wenigen Wochen jemand für möglich gehalten hätte? Bei erneuerbaren Energien geht es angesichts des Kriegs in der Ukraine jetzt nicht mehr nur um die Umwelt, sondern auch um harte Sicherheitsinteressen: Deutschland will weg von Gas und Öl aus Russland. Die Region Donau-Iller kann und sollte einen größeren Beitrag dabei leisten als bisher.