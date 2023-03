Kriminalität im Raum Ulm: Es ist leider wieder "normaler" geworden

Plus Die Zahl der Straftaten im Raum Ulm ist gestiegen? Da lohnt es sich, manchmal ein wenig genauer hinzuschauen.

Wenn die Corona-Pandemie etwas Gutes hatte, dann zumindest das: Die Zahl der Straftaten ging deutlich zurück, denn wenn sich Menschen nicht mehr treffen (können), gibt es weniger Gelegenheiten zu Streit und Gewalt. Wenn sie zu Hause sitzen und im Homeoffice arbeiten, dann schreckt das Einbrecher ab. Das weist zumindest die aktuelle Kriminalitätsstatistik aus, welche die Ulmer Polizei jetzt für ihren Bereich vorgelegt hat. Darin ist auch festgehalten, dass es den von vielen befürchteten Anstieg von häuslicher Gewalt nicht gegeben hat. Offenbar saßen die Familien weitgehend friedlich zusammen, was tatsächlich eine gute Nachricht ist.

Nach der Corona-Delle steigt die Kriminalität wieder an

Weniger gut klingt hingegen, dass quer durch fast alle Deliktarten wieder ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen ist - eigentlich kein Wunder, denn nach der Corona-Delle ist das Leben wieder "normaler" geworden. Das muss man leider auch beim Thema Kriminalität feststellen. So ging etwa die Zahl der Diebstähle wieder deutlich nach oben und erreichte das Vor-Corona-Niveau. Das gilt auch für die Einbrüche, die einen deutlichen Satz nach oben machten. Mancher Zuwachs in der Statistik stellt sich bei näherer Betrachtung aber als weniger drastisch dar, als es scheint. So registrierte die Polizei ein Mehr von Sexualstraftaten. Bei den Vergewaltigungen weist die Statistik ein Plus von 78 Prozent aus. Allerdings gibt sich der Kripo-Chef Thomas Friedrich überzeugt, dass der starke Anstieg der Sexualdelikte auf ein "geändertes Anzeigeverhalten" zurückzuführen sei: Gerade die #MeToo-Debatte habe Frauen ermuntert, Übergriffe tatsächlich anzuzeigen und sie nicht zu verschweigen. Das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung, denn Täter können sich nicht mehr so sicher fühlen.

Der Sex-Überfall an der dunklen Ecke ist selten

Apropos sicher: Man sollte das Thema Sicherheit nicht allein der Polizei überlassen. Sexualstraftaten werden selten im öffentlichen Raum begangen, nur zu etwa 14 Prozent. Der viel befürchtete Überfall an der dunklen Ecke ist eher die Ausnahme. In 57 Prozent aller Fälle kannten sich Täter und Opfer. Deshalb appelliert die Kripo nicht zu Unrecht an den gesunden Menschenverstand: "Bitte überlegen Sie sich einmal mehr, wem Sie vertrauen, mit wem Sie mitgehen oder wen Sie zu sich mitnehmen." Vorbeugen sollte man bei der Sicherheit von Haus und Wohnung, auch wenn das Geld kostet. Keinen Cent kostet es hingegen, im Familienkreis oder der Nachbarschaft dafür zu sorgen, dass Seniorinnen und Senioren nicht Opfer von Telefonbetrügern werden. Die Polizei hat mittlerweile erkannt, dass sie noch mehr für die Vorbeugung tun muss, um etwa auch Bankbeschäftigte dafür zu sensibilisieren, genauer hinzuschauen, wenn ältere Kunden unvermittelt hohe Geldbeträge abheben wollen. Auch im privaten Umfeld wäre es sinnvoll, gelegentlich mal über das Thema zu reden.

