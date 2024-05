Es braucht mehr Raum für Fußgänger rund um Ulm

Plus Viele erinnern sich noch, als der Münsterplatz ein großer Parkplatz war. Die Vertreibung von Autos ist der richtige Weg. Doch zu weit darf es auch nicht gehen.

Die alten Schwarz-Weiß-Bilder fesseln: Der Ulmer Münsterplatz war tatsächlich mal ein großer Parkplatz. Und auch durch die Hirsch- und Bahnhofstraße fuhren früher Autos. Nicht nur daran wird deutlich: Der Konflikt mit der Autolobby lohnt sich für Städte.

Das prominenteste Beispiel dafür ist freilich etwas größer als Ulm: Paris. Mehr Radwege, weniger Autospuren, Tempo 30 überall: Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo treibt seit Jahren ihre Vorstellungen einer ökologischen Verkehrswende voran. Die Pariser unterstützen die rigide Verkehrspolitik ihrer Bürgermeisterin und stimmten jüngst für extrem hohe SUV-Parkgebühren.