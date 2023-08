Von wegen Sommerloch: An diesem Wochenende ist richtig was los

Plus Wer dieses Wochenende weggehen will, hat die Qual der Wahl. "Kultur auf der Straße" in Neu-Ulm ist nur eines der Highlights in der Region.

Nach Schwörmontag begann früher traditionell die Saure-Gurken-Zeit, von uns Journalisten auch Sommerloch genannt, weil halt in den Ferien wenig los ist. Dass sich so überhaupt nichts tut, ist allerdings schon seit ein paar Jahren nicht mehr der Fall. Es wird lediglich ruhiger, was völlig in Ordnung ist, damit alle mal durchschnaufen können. An diesem Wochenende geht es in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung aber noch mal richtig rund. Zum Beispiel bei "Kultur auf der Straße".

Das ist bei "Kultur auf der Straße" in Neu-Ulm geboten

Das Festival hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Highlight des Sommers entwickelt und verspricht auch in seiner fünften Auflage eine bunte Mischung, die Spaß macht. Etwa 30 Künstlerinnen und Künstler bieten am Samstag und Sonntag in der Neu-Ulmer Innenstadt Musik, Tanz, Akrobatik und Clownerie. Das Flair ist international, denn es sind auch Straßenkünstler aus Italien, Spanien und Frankreich dabei, und sogar aus Südamerika und Australien. Angesichts der Wetterprognosen mit Temperaturen bis 34 Grad dürfte der Schwal mit seinen großen Bäumen am Wochenende ein besonders begehrter Ort sein.

