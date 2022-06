Warum der Widerstand gegen die Müllreform im Landkreis falsch ist

Plus Etliche Kommunen im Landkreis Neu-Ulm wollen die Hoheit über ihren Abfall einfach nicht abgeben. Warum eigentlich nicht? Die Reform ist überfällig.

Heutzutage beteuern ja viele, es sei besser, nach vorne zu schauen und nicht immer in der Vergangenheit zu leben. Doch der Blick zurück verhilft immer wieder zu interessanten Erkenntnissen. Es gab mal eine Zeit Ende der 90er-Jahre, da regten sich sehr viele Gemeinden im Landkreis Neu-Ulm über die hohen Müllgebühren auf. Damals wie heute mussten sie ihre Abfallentsorgung selber organisieren.